- ACER : 3 PC portables Predator Helios Neo 16 en édition limitée pour fêter l'e-sport

Publié le Jeudi 28 novembre 2024 à 18:00:00 par Cedric Gasperini

« La personnalisation de son PC réalisée par son équipe favorite c’est la cerise sur le gâteau pour le joueur qui souhaite l’exhiber avec fierté. Notre opération #ProjectCustom à l’occasion du Black Friday offre un projet original avec l’appui de nos partenaires. C’est à la fois fédérateur et enthousiasmant pour notre public. » explique Karim Ouahioune, Directeur Marketing et Communication d’Acer France. « Cette opération est une première, c’est pourquoi nous la mettons en scène à travers une vidéo unique qui montre le respect que nous avons pour ces équipes et qui parlera à tous les joueurs. Nous sommes ravis de proposer quelque chose de nouveau et différenciant pour nos joueurs, le tout, à notre image. » conclut-il.