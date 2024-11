(TEST) LEGO Horizon Adventures (PC, PS5, Nintendo Switch)

Publié le Jeudi 28 novembre 2024 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Aloy Aloy monsieur l'ordinateur

Une fois pour toutes, il faut arrêter de croire que les LEGO sont des jouets pour enfants. Ok, il y a toute une partie "gamins" avec les LEGO premiers prix.Mais il faut bien comprendre que le plus gros des ventes est en réalité fait à... des adultes.Une véritable passion qui les pousse à s'offrir ici la Tour Eiffel, là la cathédrale Notre Dame, le Faucon Millénium, le Taj Mahal ou, même... le Tailneck d'Horizon Zero Dawn et Horizon Forbidden West.Alors quand ils sortent un jeu vidéo Lego Horizon... on teste !