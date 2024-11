- Neon Blood est maintenant disponible en édition physique limitée !

Publié le Jeudi 28 novembre 2024 à 09:45:00 par Inès Pouille

Wake up samouraï, we've got a collector to acheter

Après une sortie dématérialisée sur Steam, Neon Blood peut désormais se targuer d’une version physique sur consoles (Switch et PS5) dès aujourd’hui.Pour rappel, le titre vous embarque dans une aventure cyberpunk et dystopique en tant que détective, où vous vous retrouverez pris dans l’engrenage d’une révolution qui gronde … Au rythme de puzzles et de combats, votre expérience en 2,5D pixel art (comprenez, avec de la profondeur de champ, et donc des environnements en 3D) “néo-noir” vous mènera à devenir une pièce cruciale du plan pour changer le monde cruel et injuste de la mégalopole de Viridis.Certains y gagneraient bien, cependant, si tout perdurait ainsi …Cette édition physique -limitée- comporte un artbook du jeu, un steelbook en relief, ainsi qu’un lien pour télécharger la bande-son originale.