- Corepunk, un MMORPGMOBAARPG

Publié le Jeudi 28 novembre 2024 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Tout ça à la fois

Mélange de MMORPG et de MOBA, avec un brin de jeu d'action, Corepunk débarque le 26 novembre en accès anticipé. Présenté en 3D isométrique, le jeu vous plonge dans un monde inspiré des univers steampunk, dieselpunk, manapunk, cyberpunk, fantasy... "et autres", dixit les développeurs.Il propose un monde ouvert et des parties PvP, PvE et PvP/PvE. Autrement dit, joueur contre joueur, joueur contre environnement et les deux mélangés.On vous passe le classique "plein de personnages à incarner", chacun avec ses évolutions, son arbre de compétences, son style de combat...Bref, ils ont mis tout ce qu'ils aimaient et tout ce qu'ils pouvaient dedans.Si le coeur vous en dit, rendez-vous sur le site officiel