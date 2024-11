(PREVIEW) Kosmocean - The Endless Sea

Publié le Mercredi 27 novembre 2024 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Jeu prometteur cherche éditeur pour faire des vagues !

Entre poésie et écologie marine et sous-marine, Kosmocean est de ces petits jeux qui ne demandent qu'à être découverts pour être portés par un éditeur...C'est du moins ce qu'a cru décelé, après quelques minutes passées à y jouer, notre chère Inès.Qui depuis, a décidé d'arrêter de manger du thon en boîte, de favoriser la pêche raisonnée et d'installer un désinfectant fraîcheur marine dans ses toilettes.Comme quoi, le jeu vidéo a une influence parfois extraordinaire sur les gens.