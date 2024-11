- Cosmic Royale, un jeu de courses multijoueur free-to-play

Publié le Mercredi 27 novembre 2024 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Par les développeurs de Test Drive et Gear Club

Développé par le studio français Eden Games, à qui l'on doit des jeux tels que like V-Rally, Test Drive Unlimited et Gear.Club, Cosmic Royale est un jeu de courses free-to-play qui débarque sur Steam et Epic Games le 12 décembre.Jusuq'à 40 joueurs vont s'affronter dans des sessions de Battle Royale sur roues.Des courses à obstacles, des karts et des pilotes à customiser (un pass cosmétique sera proposé) et des tas de nouveautés à venir puisque les développeurs ajouteront du contenu régulièrement, via des saisons de jeu.Plusieurs modes sont prévus : course d'obstacles, survie et mortal race (élimination à chaque erreur).