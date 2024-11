Cthulhu's Reach: Devil Reef, un roguelite sanglant chez Lovecraft

Publié le Mercredi 27 novembre 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Tentacules sanglants

Cthulhu’s Reach: Devil Reef est un roguelike qui se déroule dans l'univers horrifique de Lovecraft.Sorti en accès anticipé en avril dernier, il propose actuellement un premier acte jouable. Bonne nouvelle : l'acte 2 débarque le 10 décembre.A partir de ce soir, il sera proposé à -15% sur Steam . Sachant qu'il est déjà à mopins de 10 €, il y a de quoi se faire plaisir pour pas cher.Développé par le studio suédois The Fine Arc, le jeu vous entraîne à la recherche du trésor de Devil Reef. Un donjon à explorer, des monstres en pagaille et des fusils à pompe pour leur régler leur compte. La recette du bonheur ?Ce nouvel acte ajoute plus de monstres encore et plus d'armes. Et plus de niveaux, bien entendu.