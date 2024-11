- MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics mise sur le physique

Publié le Mardi 26 novembre 2024 à 11:15:00 par Walid Hamadi

Encore une compil’ comme Capcom sait les faire. Cette fois-ci c’est MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics qui met les pieds dans le monde physique avec la sortie dans la même boîte de :

Et tout ce petit monde s’est donné rendez-vous sur Switch et PS4. La Xbox One devra elle attendre 2025 pour voir le jour. Si vous l’aviez raté, Romain avait déjà testé la collection ici-même