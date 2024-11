- Void Crew lance sa 1.0 sur un rythme endiablé

Publié le Mardi 26 novembre 2024 à 10:30:00 par Walid Hamadi

Bande-annonce néon et chrome

Ça y est, l’accès anticipé est terminé et la version 1.0 de Void Crew est là sur Steam. Pendant un peu plus d’un an, les joueurs par équipe de 2 à 4 ont pu looter armes et modules utilitaires sur les cadavres d’ennemis toujours plus agressifs et dans des biomes qui ont augmenté en nombres jusqu’à aujourd’hui. Un mode Roguelite et un arbre de compétences ont même été ajoutés par Hutilihut Games, relançant l’intérêt auprès d’une communauté qui a validé les choix des développeurs.



La version finale du jeu débarque aussi avec des méta-quêtes (missions limitées dans le temps) et un premier DLC de cosmétiques. Mais surtout avec une réduction temporaire de 20% pour célébrer le saut dans le grand bain. Et histoire de convaincre ceux qui ne connaitraient pas, Void Crew se pare de sa plus belle bande-annonce de lancement.