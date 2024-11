- Don’t Wake the Beast : courez dans les donjons

Publié le Mardi 26 novembre 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Le héros s'appelle Forrest ?

Jeu d'infiltration avec des éléments de roguelite, Don't Wake the Beast vous met dans la peau d'un chasseur de trésors. Petit souci, il va falloir arpenter des donjons, générés aléatoirement, remplis de monstres et de pièges.Vous allez passer votre temps à vous faufiler, mais aussi vous planquer, en vous aidant de votre grappin pour atteindre rapidement des zones de sécurité... et une fois le trésor principal volé, vous devrez... courir. Poursuivi par le gardien, vous devrez tout faire pour ne pas être rattrapé.Don't Wake the Beast est développé par Artificial Disasters et devrait sortir en 2025. Il est attendu sur PC, sur Steam