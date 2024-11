- King of Meat : Amazon Games lance sa première alpha fermée

Publié le Lundi 25 novembre 2024 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Un jeu coop

Le prochain jeu signé Amazon Games, King of Meat, lance son alpha fermée du 4 au 14 décembre. Elle sera disponible sur PC et Xbox Series. Les joueurs désireux d'y participer doivent s'inscrire dès à présent sur le site officiel du jeu.Développé par le studio Glowmade, King of Meat est un hack'n slash en coop. Jusqu'à 4 joueurs vont pouvoir affronter des monstres dans des donjons, alors que les caméras sont braquées sur eux. En effet, King of Meat est une émission de télé dans laquelle les participatons recherchent richesse et gloire.Il va falloir déjouer les pièges avec brio, faire hurler les foules de spectateurs, chaque donjon proposant sa propre ambiance, son propre système de jeu.Une grosse partie sera aussi allouée à la personnalisation de ses héros.