Path of Exile 2 en accès anticipé le 6 décembre

Publié le Lundi 25 novembre 2024 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Et il est gratuit

Repoussé de quelques semaines, l'accès anticipé de son RPG Path of Exile 2 sera finalement lancé le 6 décembre. Il sera disponible sur Steam Le jeu vous entraîne dans le monde de Wraeclast, envahi par les forces du Mal. Vous allez vous opposer à elles, en formant une équipe de héros, au fil de votre aventure et de vos rencontres. Votre mission sera de retrouver la Graine de Corruption et faire barrage au Compte d'Ogham qui cherche à asseoir sa domination lugubre sur le monde.Le voyage mènera les héros dans les forêts d'Ogham, les plaines du désert de Vastiri et les ruines de la jungle d'Utzaal, une ancienne cité du Vaal.12 classes de personnages sont prévues pour le jeu final, deux pour chaque combinaison de Force, de Dextérité et d'Intelligence. Il sera possible de combiner les compétences de plusieurs classes pour créer son personnage. Chacune des douze classes possède trois spécialisations d'Ascendance, pour un total de 36 classes d'Ascendance.Dans cet accès anticipé, ce sont 6 classes de personnages que vous pourrez jouer : moine, guerrier, rôdeuse, mercenaire, sorcière, magicienne. D'autres classes seront ajoutées au fil du temps.Un nouveau système de gemmes de compétence a été mis au point : 240 gemmes de compétence proposant des bonus actifset 200 gemmes de soutien qui modifient ce bonus sont incluses dans le jeu. Il sera aussi possible de choisir deux spécialisations pour l'arbre de compétences passives.Signé Grinding Gear Games Path of Exile 2 sera proposé gratuitement sur PC, Xbox Series et PS5 quand il sortira. Il proposera du coop local, mais aussi du cross-play.