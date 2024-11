Overthrown, un city-builder Fantasy et fantaisiste, en accès anticipé le 5 décembre

Publié le Lundi 25 novembre 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Jette-mouton

Avec ses graphismes colorés et caricaturaux, Overthrown ne paye pas de mine. Et pourtant, le jeu pourrait bien vous surprendre. Il s'agit d'un jeu de construction en monde ouvert.Vous allez construire votre royaume comme bon vous semble : créez des bâtiments, définissez des champs et leur culture, abattez des arbres, récoltez diverses ressources... il faut que votre village tourne et prospère.Vous devrez aussi le protéger contre les attaques de bandits et de mutants.De nombreux bâtiments et de nombreuses usines sont disponibles à la construction. Et n'oubliez pas : tout se jette. Parfaitement, vous pourrez jeter plein de trucs. Sur plein de monde. et courir très vite, jusqu'à marcher sur l'eau...Le jeu est aussi jouable en coop, jusqu'à six. Il sortira sur PC, via Steam , et sur le Xbox Game Pass, en accès anticipé, le 5 décembre. Une nouvelle bande-annonce a été publiée.