Hela, par les développeurs d'Unravel, dévoile une bande-annonce

Publié le Lundi 25 novembre 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

La petite souris existe

Knights Peak et Windup Games ont dévoilé une nouvelle bande-annonce de leur prochain jeu, Hela. L'équipe des développeurs de chez Windup Games est constitué d'anciens qui ont bossé sur le jeu Unravel, qui avait à l'époque détonné par son caractère poétique.Il devrait en être de même ici. Dans Hela, vous évolez dans un monde ouvert inspiré du folklore scandinave. Vous allez incarner une petite souris, compagnon d'une gentille sorcière malade. Le jeu offre une expérience mêlant aventure et détente, avec des énigmes à résoudre, des potions à préparer, et des quêtes à accomplir pour aider la sorcière à se rétablir.Le jeu est jouable en solo ou en coop, en local ou en ligne. De nombreux paysages sont à découvrir, allant des forêts aux lacs, en passant par la montagne. Votre gentillesse aura un impact sur l'environnement et permettra de sauver un monde déclinant.Le jeu sortira sur consoles et PC.