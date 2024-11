La polémique enfle autour des prochains Game Awards

Publié le Lundi 25 novembre 2024 à 09:29:59 par Exterieur

Comme chaque année, les nominations sont tombées pour les Game Awards 2024 qui se tiendront à Los Angeles le 12 décembre prochain. Et comme chaque année, l'annonce des sélectionnés s'accompagne de son cortège de polémiques et de débats enflammés parmi les gamers.Cela ressemble désormais à une fâcheuse habitude. La cérémonie des Game Awards, qui récompense les meilleurs jeux vidéo parus au cours de l'année écoulée, n'a pas encore eu lieu qu'elle prête à la controverse. L'an passé, cette grande messe vidéo-ludique avait été entachée d'une polémique jugée absurde par bien des médias spécialisés en décernant le titre tant convoité de jeu de l'année à Baldur's Gate 3 à la place du dernier Zelda. Éminemment subjectif, ce débat n'a pas été tranché bien des mois plus tard.Il préfigurait d'autres critiques, portant notamment sur les temps de parole minuscules accordés à certains développeurs par rapport à des figures phares de la planète jeu vidéo comme Hideo Kojima. D'autres spectateurs s'étaient offusqués de la diffusion massive de trailers s'inscrivant dans des campagnes de promotion rémunérées, dont la profusion réduisait encore davantage le temps d'écran des créateurs recevant leurs récompenses. Parallèlement, l'étiquette indé accolée à certains jeux nommés dans cette catégorie n'avait pas convaincu tous les observateurs.Souvent comparé aux Oscars, l'événement organisé par Geoff Keighley semble emprunter le même chemin en 2024. Quelques jours après la révélation des nommés, la polémique ne faiblit pas dans des cercles gaming allant jusqu'à remettre en cause la légitimité des Game Awards sur fond d'accusations de partialité journalistique. La catégorie phare du GOTY ou Game of the Year concentre la majorité des attaques en raison notamment de la présence du DLC d'Elden Ring, lui-même couronné en 2022. Bien qu'ayant reçu un accueil dithyrambique, certains médias n'hésitant pas à qualifier ce captivant épilogue d'expérience grandiose, cette extension du jeu phénomène de FromSoftware semble faire tache en vertu même de sa nature.La cause de cette nomination est à chercher du côté d'une mise à jour des règles, qui stipulent désormais que les remakes, remasters et extensions sont éligibles au prix de GOTY au même titre qu'un jeu inédit. Le site officiel précise que le jury se réserve le droit de rétribuer les meilleures contributions créatives s'il en juge digne leur apport technique et créatif. Malgré cette justification, la nomination de Shadow of the Erdtree reste en travers de la gorge de certains joueurs.D'autres décisions suscitent une controverse nourrie. Gratifié du score relativement faible de 81 sur Metascore, le RPG d'action Black Myth: Wukong n'aurait pas sa place aux côtés de jeux plébiscités par la critique comme Astro Bot et Metaphor: ReFantazio d'après plusieurs observateurs. En comparaison, le jeu de deckbuilding Balatro affiche fièrement ses 5 étoiles sur Steam. En lice pour le GOTY, ce petit bijou indé réinvente le poker classique en y insérant des mécaniques roguelike aussi addictives qu'inventives. Développé par les Canadiens du studio LocalThunk, Balatro pourrait bien rafler cinq trophées aux Game Awards.Bien qu'auréolés de succès, d'autres jeux n'ont pas reçu les mêmes égards que Balatro. L'absence de Palworld fait grincer des dents chez des gamers estimant que l'une des sensations de l'année 2024 a été injustement snobée malgré des chiffres de vente colossaux. D'aucuns jugent également inégale ou incomplète la liste des nommés au GOTY, considérant que des jeux tels que Rogue Trader ou Like a Dragon: Infinite Wealth auraient mérité d'y figurer. En somme, les prochains Game Awards ne laissent pas indifférent le petit monde vidéo-ludique.En dépit des polémiques, cette édition spéciale compte bien célébrer son dixième anniversaire en grande pompe. La cérémonie sera diffusée dans la nuit du 12 au 13 décembre en direct du Peacock Theatre. À l'approche du jour J, les spéculations s'intensifient quant aux nouveautés prévues au programme. Les discussions enflent aussi sur un palmarès qui, à l'évidence, ne contentera pas tous les passionnés.