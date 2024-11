- L'ARPG Mandragora s'offre une date de sortie

Publié le Vendredi 22 novembre 2024 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Le cauchemar est pour bientôt

Développé par Primal Game Studio et édité par Knights Peak, l'action-RPG Mandragora sortira le 17 avril 2025. Il est attendu sur PC à cette date et est aussi attendu sur Nintendo Switch, PS5 et Xbox Series, sans qu'aucune date n'ait été fournie sur ces plateformes.Le jeu se déroule dans un monde Dark Fantasy alors que le monde s'est effondré face aux bêtes. Les survivants du peupl Faelduum ivent derrière des murs de brique. Mais alors que la menace se fait plus pressante, vous allez devoir explorer le monde dans l'espoir... de le sauver.Les développeurs annoncent des choix moraux difficiles, un monde cauchemardesque, de nombreux chemins à explorer...Six classes de personnages seront proposées, avec plus de 200 améliorations de compétences actives.