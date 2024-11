- Railroads Online annoncé pour le 5 décembre

Publié le Vendredi 22 novembre 2024 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Roule, ma poule

Développé par Stefan Kelnberger, Railroads Online est sorti en accès anticipé en octobre 2021. Il arrive enfin en version finale. Le jeu est annoncé pour le 5 décembre. Il sortira sur PC, certes, mais aussi sur PS5 et Xbox Series.Le but des joueurs est de construire tout un système ferroviaire, allant des rails aux gares, afin de transporter et vendre des marchandises. Le jeu offre une immersion totale dans un monde ferroviaire authentique, avec une gestion détaillée des trains et de leurs commandes, rendant l'expérience aussi réaliste que possible.De nombreux types de locomotives, de wagons, de pièces d'équipement ou de marchandises vous attendent sur 3 cartes différentes.Il sera possible de jouer jusqu'à 15 en ligne.