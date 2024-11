Spindle, un nouveau jeu d'action-aventure en pixel art

Publié le Lundi 25 novembre 2024 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Copain comme cochon

Développé par Wobble Ghost et édité par Deck13 Spotlight, le jeu Spindle est un petit jeu d'action-aventure en pixel art prévu pour sortir en 2025 sur PC et Nintendo Switch.Spindle vous entraîne dans un monde où... plus personne ne meurt. Manque de bol, parce que vous êtes la Mort et que vous êtes donc au chomage. Pire : le monde s'effondre et court à sa perte. Et ça, ça vous ennuie.Vous allez donc tenter de remettre les choses en ordre et, déjà, comprendre pourquoi personne ne meurt plus. Accompagné de votre fidèle cochon rose (on a les copains qu'on mérite), vous allez tout faire pour rétablir l'équilibre du monde.