Dynasty Warriors: Origins en démo gratuite

Publié le Lundi 25 novembre 2024 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Ça se teste, ça ?

Nouvel opus de Destiny Warriors, série de Musô culte, Dynasty Warriors: Origins s'offre une démo disponible sur PC, PS5 et Xbox Series (via les store habituels).Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un Musô, il s'agit de jeux dans lesquels vous incarnez un héro surpuissant qui va défoncer des milliers d'adversaires à l'IA très simplette. En réalité, il s'agit surtout d'un gros défouloir, à latter à tour de bras des vagues d'ennemis qui, s'ils ne brillent pas par leur tactique et leur intelligence, offrent toutefois un certain challenge en raison de leur nombre.Destiny Warriors : Origins prend place à l'aube de grands boulversements dans les Trois Royaumes. Le héros est un maître des arts martiaux amnésiques, se retrouve au coeur du conflit. Au cours de l'aventure, les joueurs auront à faire des choix qui impacteront drastiquement le cours de la guerre et le destin des Trois Royaumes.Destiny Warriors : Origins sortira le 17 janvier 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series.