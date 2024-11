Criminal Squad : Pantera, le nouveau film avec Gerard Butler

Publié le Lundi 25 novembre 2024 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Le film d'action du début de l'année

On prend les mêmes et on recommence. Après le bon petit succès du bon petit film Criminal Squad, sorti en 2018, la même équipe remet le couvert pour une suite.Réalisé par Christian Gudegast, avec Gerard Butler et O’Shea Jackson Jr, Criminal Squad : Pantera est attendu pour le 8 janvier 2025 au cinéma.On retrouve « Big Nick » O'Brien, le flic aux méthodes expéditives, à la poursuite de Donnie Wilson. Les deux vont se retrouver mêlés à la mafia Pantera, dangereux bandits qui ont décidé de dévaliser la plus grande bourse de diamants du monde...La bande-annonce laisse présager d'un film qui va envoyer du lourd côté action. Tout ce qu'on aime, quoi.