(TEST) Fondations de Magic: the Gathering

Publié le Lundi 25 novembre 2024 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

C’est dans les vieux pots qu’on fait la meilleure soupe !

Encore une fois, Théo s'est retrouvé à tester une extension de son jeu favori, Magic: The Gathering. Il commence à avoir une impressionnante collection de cartes qui commencent à valoir une petite fortune...Pour déconner, nous tenons à disposition à qui la veut, l'adresse de Théo. Contre un petit supplément, nous pouvons aussi transmettre ses horaires de travail et donc les heures auxquelles l'appartement est vide.Après tout, c'est Noël et tout le monde a besoin soit de cadeaux gratuits, soit d'argent pour faire des cadeaux.Donc, Théo a encore passé ses dernières semaines à ne rien branler, si ce n'est jouer aux cartes.