- Inayah : Life after Gods dévoile une nouvelle bande-annonce

Publié le Lundi 25 novembre 2024 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Donnez des sous !

ExoGenesis Studios, créé par des vétérans du jeu vidéo issus des studios Owlcat, Blizzard ou Disney, développe actuellement INAYAH-Life After Gods, un action-plateformer en 2D.Il devrait sortir au début 2025 sur PC et au printemps suivant sur Nintendo Switch, PlayStation et Xbox.INAYAH-Life After Gods se déroule dans un monde postapocalyptique où se trouvait auparavant une civilisation alien très avancée. Notre héroïne, Inayah, est une orpheline paria qui tente de retrouver sa tribu. Elle est guidée dans son aventure par l’esprit de son mentor, à présent décédé.Pour mener sa quête à bien, Inayah dispose d’un gantelet magique pouvant se transformer en lame, en poing ou en fléau. Elle peut courir, sauter, dasher... et va avoir fort à faire face aux défis que lui propose son périple : ennemis en tout genre, pièges... Inayah pourra améliorer ses armes, son équipement et ses compétences.La trame narrative du jeu propose plusieurs fins possibles.Pourtant prometteur, le jeu fait un bide sur Kickstarter . Il est encore temps de changer la donne.Une nouvelle vidéo a été mise en ligne :