- Sonic 3, le film, dévoile une bande-annonce

Publié le Mardi 26 novembre 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Déjà 3 ?

Sonic est de retour au cinéma pour un nouvel opus. Avec toujours le hérisson néo-punk sous amphets et Jim Carrey dont les cheveux sont tombés sous son nez.Sonic, Knuckles et Tails vont se retrouver face à Shadow, dont les activités menacent la planète.Jeff Fowler réalise à nouveau ce film et devant la caméra, on retrouve Jim Carrey, Ben Schwartz, James Marsden, Tika Sumpter, Idris Elba, Colleen O'Shaughnessey, Natasha Rothwell, Shemar Moore, Adam Pally, Lee Majdoub,mais aussi des nouveaux-venus, Alyla Browne et Krysten Ritter, ainsi que Keanu Reeves.Sortie prévue pour le jour de Noël, le 25 décembre.