- La dernière bande annonce d'Antonblast est là

Publié le Mardi 26 novembre 2024 à 10:45:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Une fin d'année explosive !

Après s'être tapé Helene et Milton, Dynamite Anton arrive enfin pour casser des bouches, celle de Satan en particulier dans un jeu de plateformes et d'action déjanté. Ce dernier vous a volé votre collection d'esprits et vous êtes déterminé à lui reprendre avec es intérêts en prime. Avec l'aide de Brulo, le proprio d'un casino, vous allez ainsi récupérer des détonateurs et tout faire péter. Vous pouvez aussi vous faire le diable avec Annie, la collègue d'Anton si ça vous chante.Le jeu est sortira sur PC, via Steam , et Nintendo Switch, le 3 décembre prochain. Sur ce nous vous laissons avec la bande annonce.