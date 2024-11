Dino-Ducks Dash, un runner à Hi-score

Publié le Mercredi 27 novembre 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Canard mignon mais tueur en série

coopératif 1-4 joueurs (un seul score pour tous)

PvP 1-4 joueurs (le meilleur score gagne)

PvP 1-4 joueurs Deadmatch.

Dino-Ducks Dash est un jeu de plateformes de type runner, destiné à tenter d'améliorer encore et encore son hi-score. Autrement dit, il faut être le plus performant possible et gravier les échelons du classement mondial.Jouable de 1 à 4 joueurs, Dino-Ducks Dash se présente comme un jeu 2D à scrolling horizontal. 3 modes sont disponible :Des graphismes mignons pour un jeu qui ne l'est pas : vous pourrez dézinguer les adversaires à coups de machette ou de tronçponneuse.Sortie sur Steam , sur PC, donc, le 16 décembre.