Railroads Online dévoile ses mondes

Publié le Mercredi 27 novembre 2024 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Bout d'tchou

Pine Valley (inspiré par les grandes étendues d'Amérique du Nord, avec des forêts, des montagnes, des canyons)

Lake Valley (inspiré aussi par l'Amérique du Nord, mais avec un immense lac en son centre)

Aurora Falls (paysage montagneux enneigé)

Mesa Plains, une toute nouvelle carte inspirée des paysages désertiques.

On vous en a parlé il y a peu : Railroads Online est un jeu multijoueur en ligne, jouable jusqu'à 15, dans lequel vous allez devoir construire tout un système ferroviaire, allant des rails aux gares, afin de transporter et vendre des marchandises. Et vu comment on est traité à la SNCF, le terme marchandise englobe apparemment aussi les gens.Le jeu est développé par Stefan Kelnberger, et est sorti en accès anticipé en octobre 2021. La version finale est annoncée pour le 5 décembre. Il sortira sur PC, donc, mais aussi sur PS5 et Xbox Series.De nombreux types de locomotives, de wagons, de pièces d'équipement ou de marchandises vous attendent non pas sur 3 cartes différentes comme prévu à l'origine, mais 4.Les quatre cartes sont :