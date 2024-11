- New Arc Line est disponible en accès anticipé

Publié le Mercredi 27 novembre 2024 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Jetez-y un oeil

Entre SF et Fantasy, New Arc Line est un jeu qui se déroule dans un monde où la magie et la technologie cohabitent. Les humains y cotoient les créatures fantastiques. Mais tout n'est pas rose : Vous débarquez dans une grande cité dans l'espoir de trouver un remède à la maladie qui frappe votre famille pour y découvrir que la pollution et la corruption y règnent en maître...Des factions tentent d'en prendre le contrôle et sont sur le point d'entrer en guerre. Vous allez peut-être réussir à en tirer partie...New Arc Line est un nouveau RPG à l'ambiance Steampunk qui est prévu en 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series. Le jeu est signé Fulqrum Publishing et Dreamate Games. Il vient de sortir, en accès anticipé, sur Steam Vous pourrez jouer un elfe, un humain, un nain ou un géant, choisir parmi 6 classes de personnages et 12 sous-classes, les combats seront au tour par tour.