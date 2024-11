- Ayasa: Shadows of Silence : puzzles, mystères, plateformes, horreur...

Publié le Mercredi 27 novembre 2024 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Prometteur ?

Dans Ayasa: Shadow of Silence, vous allez découvrir le Monde Inversé. Un monde en place depuis des millénaires, garant de la stabilité entre le bien et le mal. Composé de six univers distincts : Foi, Espoir, Amour, Avarice, Indifférence, et Trahison, le monde inversé était protégé par Tas l'absolu.Mais aujourd'hui,, l'équilibre est rompu. Le mal se propage et corromp notre monde.Ayasa va traverser ces univers pour rétablir l'équilibre. Il lui faudra, pour ça, retrouver la lumière abandonée par Tas.Ayasa: Shadow of Silence est un jeu de plateformes, à base de puzzles, d'exploration, d'énigmes à résoudre, qui vous plonge dans un univers sombre et horrifique.Développé par le studio indépendant Aya Games, il est annoncé sur PC, via Steam , pour 2025.