PlayStation Plus : Les nouveaux jeux gratuits de décembre

Publié le Jeudi 28 novembre 2024 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

30 ans : un anniversaire franchement moyen niveau cadeaux

It Takes Two

Temtem

Aliens: Dark Descent

Comme d'habitude, un nouveau mois approche et Sony offre des jeux aux joueurs ayant souscrit à un abonnement Playstation Plus, selon les formules Essential, Extra et Premium.Et comme à chaque mois chez Gamalive, on se dévoue à vous annoncer les heureux élus qui rejoindront votre biblliothèque dès le 3 décembre :Voici la liste des jeux..Et pour fêter les 30 ans de PlayStation, les abonnés au PlayStation Plus Premium auront accès à la version d'essai de Warhammer 40K Space Marine 2 dès le 3 décembre, ainsi que trois classiques PlayStation qui rejoindront le service dès le 10 décembre.En bonus également, un week-end multijoueur en ligne gratuit, du 6 au 8 décembre, un tournoi e-sport aux mêmes dates, un tirage au sort pour gagner un abonnement PlayStation Plus Premium et des promotions sur Sony Pictures Core.