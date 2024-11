- Unknown 9: Awakening dévoile ses origines

Publié le Jeudi 28 novembre 2024 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

On n'en a pas fini avec cet univers

Sorti en octobre dernier, Unknown 9: Awakening s'offre une nouvelle vidéo présentant les orgines du projet. Car il ne s'agit pas d'un seul jeu vidéo, on vous le rappelle, mais un univers global qui rassemble des aventures interconnectées qui sont racontées sur divers supports : bandes-dessinées, podcasts, romans…Vous allez y suivre les 9 inconnus, chacun avec son histoire, chacun avec ses rêves et ses fêlures...Le jeu, lui, raconte ’histoire d'Harrona, une Quastor, à savoir une jeune femme dotée d’une connexion unique avec la mystérieuse dimension parallèle qu’est le Revers. Pour protéger les secrets les mieux gardés de l’humanité, la jeune femme devra utiliser ses capacités et sa maîtrise du Revers. Mais cette puissance a un coût : elle devient la cible des Ascendants, une branche dissidente qui tente d'utiliser le Revers pour modifier le cours de l'humanité à son compte.Unknown 9: Awakening est désormais disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC sur Steam. Il est signé Reflector Entertainment et édité par Bandai Namco.