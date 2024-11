- King Arthur: Legends Rise est sorti

Publié le Vendredi 29 novembre 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Mais est-ce de la camelot ?

King Arthur: Legends Rise est un RPG par équipe qui vient de sortir sur PC et mobiles. Il s'agit d'un RPG crossplay dans lequel vous allez incarner Arthur, durant son combat pour sauver Camelot et combattre les anciens Dieux.10 chapitres sont prévus dans le mode Histoire. Plusieurs niveaux de difficultés sont prévues. 6 types de donjons sont aussi prévus permettant d'obtenir des récompenses, des ressrouces et de l'expérience.Enfin, le Colisée sera le mode PvP où les joueurs pourront s'affronter entre eux.On vous laisse découvrir ça en vidéo.