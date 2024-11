- Crown Wars: The Black Prince est sorti sur Nintendo Switch

Publié le Vendredi 29 novembre 2024 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

La taquetaquetique de 100 ans

Sorti en mai dernier sur PC, Xbox Series et PS5, Crown Wars: The Black Prince est désormais aussi disponible sur Nintendo Switch.Pour rappel, il s'agit d'un jeu tactique au tour par tour signé Nacon et Artefacts Studio. Il se déroule durant la guerre de 100 ans. Les familles royales se déchirent pour placer leur héritier sur le trône. Dans l'ombre, une organisation occulte tente d'orienter le conflit dans ses propres intérêts et sème le chaos sur l'Europe.Vous êtes l'héritier de l'une de ces 4 familles. A vous de choisir laquelle en début de jeu. Chaque personnage a sa propre histoire et ses propres particularités. Guidé par le célèbre alchimiste Nicolas Flamel, vous allez tenter de remettre votre famille à flots, notamment en chassant les bandits de vos terres, puis en vous attaquant à cette mystérieuse organisation.