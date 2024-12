- River City Saga: Three Kingdoms Next est sorti

Publié le Lundi 2 décembre 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Mandales et motos

Avec trois semaines de retard, River City: Three Kingdoms Next, développé et édité par Arc System Works, est sorti sur Nintendo Switch, PS4 et PC.Ce beat'em all à l'ancienne, en pixel art, raconte l'histoire de Kunio, le célèbre bagarreur de River City, qui incarne Guan Yu, le légendaire héros des Trois Royaumes, dans une aventure épique à travers la Chine ancienne. L'histoire débute après la célèbre "Bataille de Chi Bi" (ou "Bataille de la Falaise Rouge") et se poursuit jusqu'au dénouement de la saga avec la "Bataille des Plaines de Wuzhang".Entre deux bastons à mains nues, Kunio pourra faire appel à sa moto, la Jument Rouge "Red Hare", pour fonçer à toute allure et éliminer ses ennemis sur son passage.