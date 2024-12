- Light of Motiram, un nouveau MMORPG façon Horizon Zero Dawn

Publié le Lundi 2 décembre 2024 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Aloy nu, ça y ressemble

La civlisation telle que nous la connaissons a laissé place à une Terre dévastée où la nature a repris ses droits avec quelques jungles luxuriantes, ou non, puisqu'on trouve aussi des déserts et des zones enneigées.L'Humanité est revenue à une sorte de survie primitive. Seulement ce sont des animaux mechas qu'elle chasse désormais. Des "mécanimaux".Light of Motiram est un MMORPG dans lequl vous pourrez également construire votre camp de base, le protéger contre les éléments naturels ou non-naturels.Plus de 100 mécanimaux seront inclus dans le jeu. Certains pourront être capturés et apprivoisés. Chaque animal a, bien évidemment, ses propres caractéristiques. Vous pourrez les améliorer en leur ajoutant des modules.Sortie probable en accès anticipé en 2025, sur PC.