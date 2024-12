- Strange Antiquities : la main occulte

Publié le Lundi 2 décembre 2024 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

L'arrêt du culte ?

Undermere est une ville étrange et lugubre où se déroulent des événements étranges... Une ambiance lourde de mystères pèse sur la ville où l'on trouve notamment une boutique d'occultisme. Et ça tombe bien, vous en être le gérant.Vous allez devoir, dans la ville, rechercher des artefacts occultes, des objets magiques, puis ensuite les utiliser pour venir en aide aux habitants.Strange Antiquities est la suite de Strange Horticulture, même si l'un peut être apprécié sans l'autre.Développé par deux frères anglais, réunis sous le nom de studio Bad Vikings, le jeu est édité par Iceberg Interactive. Une grosse annonce devrait être faite pour le jeu le 12 décembre.Le jeu est prévu sur PC, via Steam