Marvel Rivals annoncé pour le 6 décembre

Publié le Mardi 3 décembre 2024 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Un nouveau jeu de super-héros... gratuit

NetEase Games et Marvel Games sortiront le 6 décembre, sur Steam , le jeu Marvel Rivals. Il s'agit d'un nouveau jeu PvP en multijoueur, à 6 contre 6.Ce beat'em all permettra à deux équipes de 6 joueurs de s'affronter dans des environnements destructibles. Le terrain évoluera au fil des combats pour créer des possibilité d'avantages tactiques.Parmi les super-héros, vous pourrez incarner Iron Man, Spider-Man, Black Panther, Hulk, Rocket, Groot, Scarlet Witch, Storm, Magik et d'autres encore.Le jeu est gratuit. Vous pourrez pré-télécharger la version à partir du 4 décembre.