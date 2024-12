- Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer sort demain

Publié le Mercredi 4 décembre 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

On va suer du gras

5 ans après la sortie du premier opus, et 4 ans après la sortie du deuxième, voici que débarque Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer, sur Nintendo Switch.Ce pur produit Nintendo vous permet de se lancer dans un programme de Fitness, à partir de mouvements et d'entraînements de boxe.Six coachs vous attendent, des séances d'intensité faible, normale ou élevée, le choix des zones du corps que vous voulez travailler, la gestion de la durée des exercices...Ajoutez 30 nouvelles pistes sonores instrumentales et vous aurez de quoi vous lancer dans un programme de remise en forme, idéal avant (et après) les fêtes.Ça sort demain.