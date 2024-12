- Super Chien: Mission impossible sort vendredi

Publié le Mercredi 4 décembre 2024 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Un jeu de wouf

Super Chien: Mission impossible (Dog Man: Mission Impawsible en v.o.) sortira vendredi prochain, le 6 décembre, sur PC, PS5 et Nintendo Switch.50 niveaux à parcourir, inspirés de la BD, dans lesquels vous allez aider Super-chien à attraper les super-méchants. Vous pourrez incarner Super-chien mais aussi ses super-amis. Vous pourrez changer de personnage à la volée et bénéficier de leurs capacités spéciales pour franchir les niveaux.Ce petit jeu de plateformes bourré d'humour vous mettre également face à des énigmes à résoudre et des combats de boss.Comptez 6 à 8 heures pour en venir à bout.