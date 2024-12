- Antonblast : le jeu délirant enfin de sortie !

Publié le Mercredi 4 décembre 2024 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Satan l'habite

Après avoir été repoussé suite aux passages des ouragans Helene et Milton aux USA qui a plombé le studio de développement, le jeu Antonblast est enfin sorti.Il est disponible sur PC, via Steam . Une version Nintendo Switch est aussi prévue mais elle sortira un brin plus tard.Le jeu vous met dans la peau de Dynamite Anton ou de sa collègue Annie et vous envoie combattre Satan qui, en personne, vous a volé votre collection d'esprits. Avec l'aide de Brulo, le proprio d'un casino, vous allez récupérer des détonateurs et tout faire péter.