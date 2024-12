Revenge of the Savage Planet annoncé pour mai

Publié le Vendredi 6 décembre 2024 à 10:10:00 par Cedric Gasperini

Fallait pas l'énerver

Après avoir rencontré un certain succès avec leur Journey to the Savage Planet, les développeurs, via un nouveau studio baptisé Raccoon Logic, se sont lancés dans une suite baptisée Revenge of the Savage Planet. Le jeu est attendu pour mai 2025 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.Vous venez d'être licencié et êtes abandonné sur une planète paumée à l'autre bout de l'univers, sans aucune ressource. Vous allez devoir explorer les environs et assurer votre survie.Au fil de vos trouvailles, vous pourrez construire de quoi quitter la planète et retourner sur Terre vous venger de votre employeur.Il y a des plantes à analyser, des animaux à capturer, des grottes à explorer, des montagnes à gravir... et une multitude de secrets à découvrir.Au total, 4 planètes sontà explorer. Et le jeu proposera du coop en ligne.