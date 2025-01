Rune Factory: Guardians of Azuma pour le 30 mai

Publié le Mardi 21 janvier 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Vivement le printemps

Rune Factory: Guardians of Azuma vient d'être annoncé pour le 30 mai prochain sur PC et Nintendo Switch. Il est signé Marvelous Europe.Ce nouvel action-JRPG de la série Rune Factory mêle jeu de rôle et simulation de vie, offrant une aventure inédite où les joueurs incarneront des Danseurs de la Terre, chargés de combattre la Corruption qui menace cette terre autrefois prospère. Le jeu introduit les terres orientales d'Azuma, marquées par des visuels inspirés du Japon.De nouvelles armes et capacités sont prévues pour un jeu qui demande non seulement de combattre les adversaires mais aussi de reconstruire tout votre village, de le faire prospérer et, pourquoi pas, d'y trouver l'amour, puisque des romances sont incluses.