Mpirimpa : le jeu de Canasta vient de sortir sur PC

Publié le Mardi 21 janvier 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Jeu à la carte

Développé par Spectrum.Games, Mpririmpa est un jeu de cartes, connu chez nous sous le nom de Canasta. Le jeu est simple à apprendre quand bien même, soyons clair, je ne sais absolument pas comment ça se joue (et j'avoue que ça ne m'intéresse pas du tout non plus).Reste que le jeu est gratuit. Attention toutefois : vous pariez des jetons. Vous en gagnerez un certain nombre par jour, mais si vous voulez enchaîner les parties, il faudra en acheter sur la plateforme du jeu.Au cas où vous voulez tester quand même, ça se trouve sur Steam