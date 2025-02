Top des ventes de jeux vidéo sur Steam

Publié le Lundi 3 février 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Une nouvelle civilisation

Sid Meier's Civilization VII Foundation Kingdom Come: Deliverance II The Sims 4 Steam Deck Enshrouded Monster Hunter Wilds Cyberpunk 2077 Counter-Strike 2 Red Dead Redemption 2 Call of Duty: Black Ops 6 No Man's Sky Marvel's Spider-Man 2 Baldur's Gate 3 Path of Exile 2 Forza Horizon 5 Hello Kitty Island Adventure Euro Truck Simulator 2 Poppy Playtime Marvel Rivals

Voici comme toutes les semaines le top des ventes de jeux sur Steam. Histoire de voir à quoi les joueurs PC jouent actuellement. On vous le rappelle, Steam reste la plus grosse plateforme de téléchargement légal de jeux vidéo pour PC.Et en vous rappelant aussi qu'il s'agit du top de la semaine passée et qu'il est établi en fonction des valeurs, pas des unités vendues.