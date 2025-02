Publié le Lundi 3 février 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Une belle surprise fans de PlayStation

Bonne nouvelle pour les possesseurs de PS5. Eux qui râlaient parce que côté jeu de courses de bagnoles, c'est un peu la dèche, ils vont pouvoir s'offrir l'un des tous meilleurs de sa catégorie...Jusque-là exclusif à la Xbox et au PC, le jeu Forza Horizon 5 arrive sur PS5 au printemps.Au menu, près de 900 voitures, plus de 40 mises à jour thématiques, deux extensions et du crossplay sur toutes les plateformes.Débarquera au même moment, sur PC et consoles, Horizon Realms, une nouvelle mise à jour de contenu gratuite.Et si vous voulez savoir ce que vaut le jeu, zieutez notre test