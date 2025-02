Driving is Hard : un jeu à la con dans lequel on pilote une baignoire

Publié le Lundi 3 février 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Fais pas tomber la savonette

Dans la lignée des jeux à la con, je voudrais Driving is Hard, un jeu développé par Elegant Horse Studios et qui vient de sortir sur PC, via Steam . Il est vendu 7 balles, mais on se demande si ce n'est pas trop cher...En tout cas, vous allez incarner Jeff, qui pilote sa baignoire sur roues et qui doit effectuer différents parcours, avec plein d'obstacles prompts à tuer Jeff ou démonter sa baignoire, le tout avec une gestion particulière de la physique.Il y a 7 modes, plusieurs savons, différents skins de voiture et 21 savons à trouver, planqués dans les niveaux. Parce qu'au final, Jeff, il veut juste se laver les couilles.