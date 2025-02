(TEST) MSI Versa 300 Elite Wireless, une souris légère et performante

Publié le Mardi 11 février 2025 à 11:05:00 par Cedric Gasperini

On monte de gamme

Après le test de la version classique, que vous pouvez retrouver ici , nous avons testé la version Elite de la souris MSI Versa 300 Wireless.Une souris dont les caractéristiques diffèrent de sa version de base, avec un capteur différent, et une durée d'utilisation nettement supérieure.Ça reste une souris très légère, que vous pourrez utiliser frénétiquement dans vos parties les plus disputées et les plus tendues, sans subir son poids.Bref, nous avons remis nos mains sur une nouvelle souris et voici nos conclusions.