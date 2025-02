Rapide, un film sur la Formule Un

Publié le Mardi 11 février 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Donc un film qui va vite

Réalisé par Morgan S. Dalibert (Inséparables, Balle perdue...) et avec Paola Locatelli (Les liaisons dangereuses), Alban Lenoir, Anne Marivin, Rik Kleve et Tchéky Karyo, le film Rapide est annoncé au cinéma le 16 avril prochain.Signé Universal Pictures, il va vous raconter l'histoire de Max. Max est une jeune femme totalement fan de vitesse. Quand elle se met au karting, elle domine les compétitions haut la main. Mais son but ultime est d'intégrer une écurie de F1.Problème : Max est une femme et malgré son talent, personne ne la veut dans son équipe. C'est un ancien pilote, un peu à l'Ouest, qui va la prendre sous son aile...Avec, au final, une vraie question : pourquoi aucune femme n'est pilote de F1 (Il y en a eu, mais plus depuis 1976...) ?