- Dune Awakening : passez vos vacances sur Arrakis

Publié le Lundi 10 février 2025 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Arra-kiris ?

Dune Awakening est un MMORPG de survie dans un monde ouvert. Vous pourrez y créer des guildes, construire des bases, piller des ressources et mener des batailles pour instaurer votre contrôle sur l'épice. Vous pourrez customiser votre personnage et faire évoluer ses compétences pour devenir expert dans un domaine précis ou bien être un bon touche à tout.Il s'agit d'une version alternative des livres et des films de la licence Dune, puisque les Fremens ont disparu et une guerre pour le contrôle de l'épice fait rage.Le jeu est signé Funcom et sort sous peu sur PC. Il sortira sur PS5 et Xbox Series plus tard.Une nouvelle vidéo a été dévoilée. Elle montre les splendeurs d'Arrakis. Assez pour vous donner envie d'y passer les vacances et adopter un ver des sables domestique ?