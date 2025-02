A Game About Digging A Hole est sorti

Publié le Lundi 10 février 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Dans la vie, y'a ceux qu'ont un flingue et ceux qui creusent...

Le pire, c'est que c'est une des meilleures ventes actuellement sur Steam . A Game About Digging A Hole vient de sortir. Il est, comme son nom l'indique, un jeu dans lequel vous allez creuser un trou dans votre jardin. Un gros trou. Le jeu est signé du studio indépendant Cyberwave et édité par Yalpalkor Bou.tique. Il est proposé à moins de 5 €.Dans le jeu, vous creusez et vous allez découvrir des choses, récupérer des ressources, les vendres, améliorer votre équipement... et creuser encore plus profond.N'oubliez pas que de l'autre côté, y'a la Chine.Pour info, le jeu a été développé en... 14 jours seulement.