Tactics Unlimited, le Football Manager que vous n'avez pas eu cette année ?

Publié le Lundi 10 février 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Ou presque

Développé par 2tainment, un studio indépendant, Tactics Unlimited est un jeu de management d'une équipe de foot. Gestion de l'équipe, recrutement, tactiques à mettre au point durant les entraînements, gestion du personnel et de l'infrastructure, gestion des sponsors, des fans, du marketing... et même un mode multijoueur sont prévus pour le jeu.Durant les matchs, vous pourrez jouer des cartes spéciales pour insuffler des tactiques particulières et des mouvements inédits à vos joueurs, dans le but de surprendre votre adversaire.Les matchs sont proposés en 3D.Enfin, si les équipes sont fictives, un mode éditeur, si le coeur (et le courage) vous en dit, permet de changer tous les noms des joueurs...Sortie prévue cette année sur PC, via Steam